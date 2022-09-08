Üniforma ücretleri de ikiye katlandı!

Fehime ALASYA

Okulların açılmasına az bir süre kala velilerde başlayan okul kıyafeti telaşı ailelerin bütçesini zora soktu. Birçok üründe yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıdı. Geçen seneye göre okul kıyafeti ücretleri tüm ürünlerde yüzde 100 artış gösterdi. Bazı ürünlerdeki fiyat farkı ise yüzde 200’e ulaştı.

Bir çocuğun okula yeni başlamasındaki üniforma maliyeti geçtiğimiz yıl 680 TL iken, bu yıl 1,600 TL’yi aştı…

Kurtuluş Lisesi’nde geçtiğimiz yıl 80 TL olan tişört, bu yıl 180 TL olarak velilerin karşısına çıkarken, diğer kıyafetler de benzer ölçüde artışa uğradı. Buna göre; geçtiğimiz yıl 70 TL olan beden eğitimi tişörtü ve şortu, bu yıl 150’şer TL, 170 TL olan beden eğitimi eşofmanı bu yıl 400 TL, 120 TL olan eşofman üstü bu yıl 330 TL, 170 TL olan mont ise bu yıl 320 TL’ye çıktı.

Okuldan okula değişen benzer fiyatlar…

20 Temmuz Fen Lisesi’nde bir okul pantolonu ücreti 310 TL iken, bu rakam Kurtuluş Lisesi’nde 320 TL, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde 260 TL olarak görüldü.

Atleks Sanverler Ortaokulu’nda bir eşofman 480 TL olarak görülürken, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde 465 TL oldu. Dörtyol İlkokulu’nda ise eşofman fiyatı 395 TL.