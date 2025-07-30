“Umut doldum, her birini ayrı ayrı kucaklıyorum”

Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, bu sabah Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CTP lideri, “Teknolojiden, yabancı öğrenci arkadaşlarıyla ilişkilerine, doğaya, çevreye, yabancı dillere kadar pek çok konuda o kadar güzel sorular sordular, o kadar güzel yorumlar yaptılar ki... Bayıldım” dedi.

Erhürman ziyaret için teşekkürlerini de ileterek, “Umut doldum. Bir kez daha her birini ayrı ayrı sevgiyle kucaklıyorum” değerlendirmesini yaptı.