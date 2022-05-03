Uluslararası Rapor: Kıbrıs’ta medya üzerinde Ankara baskısı artıyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler Raporu’na göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde basın üzerindeki Ankara baskısı artıyor. Rapor pandeminin etkilerinden çevrimiçi tacize kadar birçok sorunu içeriyor.

YENİDÜZEN

Sınır Tanımayan Gazeteciler Raporu’na göre, Kıbrıs’ın kuzeyi basın özgürlüğü alanında 5 puan gerileyerek 81’inci sıraya düştü.

Rapor’un açıklama kısmında Kıbrıs’ın kuzeyile ilgili olarak gazetecilerin hükümetlere ve Türkiye’ye yönelik eleştiriler yapabilmesine rağmen, Ankara’nın baskısının gittikçe arttığı ifadelerine yer verildi.

Türkiye’ye alınmayan gazeteciler raporda

Söz konusu raporda Türkiye’ye alınmayan gazetecilere de yer verilirken, otosansürün de gittikçe arttığı ifade edildi. Rapor’daki ilgili kısım şöyle:

“Türkiye'nin artan baskısı, basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü olumsuz etkiliyor. Türk hükümetini eleştiren ve haber içeriğine doğrudan müdahale eden gazetecilere karşı davalar açılıyor. Bir muhalif gazetecinin Türkiye'ye girişi engellendi ve bir diğeri Türk politikalarını eleştirdiği için bir televizyon kanalından ihraç edildi. Politikacılar ve medya sahipleri arasındaki gayri resmi, yakın ve bazen mali ilişkiler, editoryal içeriğin bağımsızlığını etkilerken, otosansür bir de yaşanıyor.”

Pandeminin etkisi: Gazeteciler özel kişilere PR faaliyeti yürüyor, tarafsızlık etkileniyor

Pandeminin basın üzerindeki etkileri de raporda yer aldı. Buna göre raporda pandemiyle birlikte gazetelerin reklama ve sponsorluğa ticari bağımlılığının arttığı ifade edildi. Raporda ekonomik güvencesizlik yaşayan gazetecilerin de özel veya kurumsal kişilere PR faaliyeti yaptığını ve bunun da tarafsızlığı etkilediğine yer verildi.

Çevrimiçi taciz vurgusu

Raporda gazetecilerin yetkililer tarafından sözlü tacizlere maruz kaldığı ifade edilirken, ayrıca çevrimiçi tacizin de yaşandığına dikkat çekildi.

Raporun ilgili kısmı için tıklayınız