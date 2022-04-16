İnsan Hakları Platformu heyeti olarak, Direktör Derya Beyatlı, LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum, ve Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu , Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile görüşmede bulundu.



Beyatlı: Platform, insan hakları konusunda çalışmalar yaparak insan hakları bakış açısını yasama, yürütme ve yargıya yerleştirmeyi hedeflemektedir. Platform, ayrıca sivil toplum örgütlerinin karar verme mekanizmalarına katılımını sağlamak ve insan hakları ihlallerinin takip edilip raporlamasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır.



Farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sivil toplum örgütlerinin taleplerinin iletildiği görüşmede, Derya Beyatlı, İnsan Hakları Platformu’nun amaçlarından bahsederek platformun ‘’ insan hakları bakış açısını yasama, yürütme ve yargıya yerleştirmek ve sivil toplumun karar verme mekanizmalarına katılımını sağlamak ve insan hakları ihlallerinin takip edilip raporlamasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır’’ açıklamasında bulundu.



Osum: “Uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu bir yerel mevzuat gerek”

Sivil toplumun taleplerinin iletildiği görüşmenin bir diğer odağı milletvekilleri ile yasal değişiklikler özelinde iş birliği geliştirmek üzerine ilerledi. Konu ile ilgili Osum ‘’ Yasal değişiklik talepleri uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu bir iç mevzuatta ilerlemelidir. İnsan Hakları Platformu bunun için çalışmalarını sürdürmektedir’’ ifadesinde bulundu.

Dolmacı: “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır ve gerek yasal gerekse uygulamada LGBTI+’lara yapılan ayrıcmılık kabul edilemez”

Geçtiğimiz yıllarda Ceza Yasasında yapılan değişikliklerle eşcinselliğin suç olarak algılanmasının önüne geçildiğini vurgulayan Dolmacı, aynı zamanda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik nefret söyleminin de suç olarak tanımlanmasının önemli olduğunu belirtti. LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu ve ayrımcılığın kabul edilmeyeceğine dikkat çeken Dolmacı uluslararası standartlarla uyumlu yasalar için iş birliği yapmaya hazır olduklarını hatırlattı.

Özdenefe: “Sivil toplum karar alma süreçlerine davet edilmelidir”



Karşılıklı görüş alışverişinin bulunduğu buluşmada Fazilet Özdenefe, geçmişte meclis komitelerinin sivil toplumun iş birliği ile gerçekleştirdiği çalışmaların altını çizerek, günümüzde benzer işbirliklerinin önemini ‘’ Geçmişte olduğu gibi günümüzde de sivil toplum karar alma süreçlerine davet edilmelidir’’ sözleriyle vurguladı.

Geçmişte insan hakları alanında yapılan çalışmalarda bulunduğunu ve takip ettiğini belirten Özdenefe, İnsan Hakları Platformu ve platform kurucu örgütlerin insan haklarının farklı alanlarında sürdürdüğü çalışmaları takdir ederek yapılacak çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğini ve her türlü katkı koymaya hazır olduğunu belirtti.