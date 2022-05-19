Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü etkinlikleri kapsamında film gösterimi yapıldı

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtlığı Günü kapsamında dün akşam Lefkoşa Lefke Hanı Meydanı’nda “The Hunt” isimli kısa film gösterildi ve söyleşi yapıldı.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciği Başkan Yardımcısı Nikolaos Isaris, yaptığı açılış konuşmasında, her bireyin her daim olduğu kişi olma konusunda kendini güvende ve özgür hissetmesi gerektiğini ve Avrupa Birliği’nin cinsiyet, ırk, etnik köken, din, inanç, yaş, engellilik veya cinsel yönelimi ne olursa olsun herkese adil ve saygılı davranılmasını sağlama konusunda öncü ve destek olduğunu kaydetti.

Film gösteriminin ardından yapılan söyleşide Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı’nın moderatörlüğünde, senarist ve yönetmenler Kamil Saldun ve Sholeh Zahraei’nin yanı sıra oyuncular Erdoğan Kavaz, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş ve Yaşar Aydın Karaca’nın katılımıyla özellikle toplum ve aile içerisinde LGBTIQ bireyleri etkileyen ayrımcılık ve zorluklar tartışıldı.