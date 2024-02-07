Ulukışla’da bulunan kaçak eski eser ile ilgili iki kişi daha tutuklandı

Ulukışla'da eski eser niteliğinde olduğuna inanılan heykelle ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü Ulukışla’da, D.C.’ye ait ağılda bulunan ve eski eser niteliğinde olduğuna inanılan heykel ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.Ç.(E-63) ve O.G.(E-37) tespit edilerek tutuklandı.

Polis tarafından pazartesi günü yapılan operasyonda bulunan heykelle ilgili ağıl sahibi D.C. (E-30) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y. A.(E-37), aynı gün tutuklanmıştı.