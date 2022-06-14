Uluçay: “Bizim ülkemizde neden akaryakıt desteği olmasın?”

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, ek bütçenin yürürlüğe girmesi, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasıyla piyasada bir nebze de olsa canlanma yaşanacağını söyledi.

Uluçay, Türk Lirasının döviz karşısında eridiğini, Türkiye’de piyasadaki Türk Lirasının senetle toplandığını, tüketici kredilerine yönelik vade kısıtlaması yapıldığını, bu adımlarla enflasyonla mücadeleye çalışıldığını ifade ederek, “Önemli bir mesafe kat edilmedi, bize de yansımaları olacak” dedi.

Teberrüken Uluçay, ülkede tüketici kredisi isteyenleri rahatlatmak için bazı uygulamaların yürürlüğe konulmasını gerektiğini söyleyerek, artan akaryakıt ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli insanların desteklenmesi gerektiğini de belirtti.

Uluçay, dünyada düşük gelir sahiplerine ekstra katkılar verildiğini de ifade ederek, “Bizim ülkemizde neden akaryakıt desteği olmasın…. Ek bütçeyi devreye koyar, hayat pahalılığını maaşlara yansıtır, asgari ücreti güncellerken, teşvikleri, özel sektör istihdamını ve düşük gelir sahiplerini desteklemek önemli” şeklide konuştu.

Konut fiyatlarına değinen Uluçay, Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı’nın bir hazırlık yaparak mortgage sisteminin benzerinin, uzun vadede düşük faizle ödenme koşuluyla ülkede hayata geçirilebileceğini belirtti.

Ekonomiye katkı sağlayacak tekliflerin göz önünde tutulmasını de isteyen Uluçay, “Ülke ekonomisini önemsiyorsak güneş enerjisi paneli yatırımını ara bölgede geciktirmeden devreye koymalıyız” dedi.