Uluçay: “Yerel seçimin ertelenmesi Anayasa’ya aykırı”

Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Yerel Yönetimler ve Ekonomi” konulu güncel konuşma yaptı.

Seçimlerin ertelenmesinin Anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Uluçay, hükümetin, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak, mahkemeden erken sonuç alınamamasıyla istediği sonucu elde etmeyi amaçladığı görüşünü belirtti

Alkole yapılan zammın sadece değişik sektörlerin zararına değil, ilgili alışverişin Güney Kıbrıs’a taşınmasına neden olacağını belirten Uluçay, “Ülke ekonomisinin nereye sürükleneceğini gözetmeden politika yapamazsınız” dedi.

Şu an satın alma gücünün çok düşük olduğunu kaydeden Uluçay, Kıb-Tek’in yıllardır zararda olduğunu anımsatarak, “Varsın birkaç ay daha ekside olsun, böyle bir dönemde bunu halkın sırtına yüklemek doğru mu?” diye sordu.

CTP olarak önceki dönemlerde yerel yönetimler hakkında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Uluçay, çalışmaların sonuçları hakkında bilgi verdi.

Belediyelerin birleştirilmesinde aslolanın hizmetlerin iyileştirilmesi olduğunu dile getiren Uluçay, eğer bu hizmet standardı yukarıya çıkartılmayacaksa böyle bir çalışma yapmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Uluçay, yaptıkları çalışmayı seçime üç ay kala Meclis’e getirmeyi doğru bulmadıklarını, bu nedenle ilgili dönemdeki bakanlar kendilerini çağırdığında bunu izah ettiklerini söyledi.

Konuyla ilgili bölgede görev yapan çalışanların da bölge halkının da çok rahatsız olduğunu belirten Uluçay, ilgili komitenin yarın toplanacağını, vekillerin önerileri dikkate alınacaksa, yarınki gündemde ilk sırada bulunan birleştirme yasasının ele alınmaması gerektiğini kaydetti.

Taçoy: "Ne yasalara ne de Anayasa'ya aykırı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Yasanın komitede ele alınmasının uzun zaman alacağını söyleyen Taçoy, Uluçay’ın ilgili yasa üzerine çalıştığını ve kendisinin konuya hakim olduğuna emin olduğunu söyledi.

Aralık 2017’de Meclis’te yapılan bir değişiklikle seçim sisteminin tek bölgeli hale getirildiğini hatırlatan Taçoy, bu sistem hakkında da büyük tartışmalar çıksa da sistemin yürüdüğünün ortada olduğunu kaydetti.

Belediyelerin mevcut sisteminin çalışmadığının ortada olduğunu kaydeden Taçoy, bu konunun tartışılacağı yerin komite olduğunu belirtti, ilgili tasarının ne yasalara ne Anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Uluçay: "Sorun yaşayan belediyeler hangi kaynaklarla kurtulacak"

Yeniden kürsüye çıkan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, belediyelerin yetersizliğinden bahsedildiğini, yerel yöneticilerinse canla başla mücadele ettiğini ancak merkezi idarenin üzerine düşeni yapmadığını söyledi.

2021 yılı katkı paylarının şu an ödenmeye devam edildiğini belirten Uluçay, ilgili tasarının hayata geçmesi halinde, bugün sorun yaşayan belediyelerin hangi kaynakla bu pozisyonlarından kurtulacağını sordu.

Uluçay’ın konuşması sırasında yerinden söz alan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Maliye’nin şu anki uygulamasının, yani yeni bütçe geçene kadar eski bütçeden ödeme yapmanın doğru bir uygulama olduğunu kaydetti.