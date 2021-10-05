Uluçay Mağusa halkıyla buluştu: Mağusa ayağa kalkacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin startını dün akşam Mağusa’da verdi ve Mağusa Belediye Başkanlığı’na aday olan Dr. Süleyman Uluçay’ı halka tanıttı. Mağusa İlçe Binası’nın önündeki bahçede gerçekleştirilen etkinliğe hem partililer hem de Mağusa bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve PM üyeleri de katılarak Uluçay’a desteğini belirtti. Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Mağusa halkı, attıkları sloganlarla Uluçay’a büyük destek belirtti ve CTP’nin yerel yönetimlerdeki kaliteyi Mağusa’ya da taşıması gerektiğini ifade ettiler.

Erhürman: Gözün aydın Mağusa!

Mağusa Belediye Başkanlığı aday tanıtım etkinliğinde Mağusa halkına hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’yı bulunduğu konumdan aşağıya çekmeye çalışanlarla geçen yılları artık geride bırakmaya hazırlandıklarını vurguladı. Uluçay’ın bu göreve kendisinin talip olduğunun altını çizen Erhürman, “Uluçay’ın özgüveni vardır, Mağusalı’ya güveni vardır ve Mağusa’yı söke söke alacağız demek için bu yola çıkmıştır” dedi. Mağusa halkının yaşam kalitesinin artması için CTP’nin yerel yönetim vizyonuna ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs’ın CTP ile aydınlanacağını ve bu yolu hep birlikte yürüyeceklerini ifade etti. Uluçay’ın uzun yıllardır hastalarını tedavi ettiğini dile getiren Tufan Erhürman, şimdi de uzun yıllardır yara almış Mağusa’yı tedavi edeceğini belirtti. Önlerinde hem erken genel seçim, hem de yerel seçimler bulunduğunu anımsatan Tufan Erhürman, Halkımızı karanlıktan kurtarmak gibi bir borcumuz bir yükümlülüğümüz var. Gece gündüz demeden çalışmaya başlamanın vaktidir. Sarı karıncaların sokağa çıkma vaktidir. Uluçay’ın adaylığı hepimizin göğsümüzü gere gere söyleyeceğimiz, gurur duyacağımız bir adaylıktır. Biz Mağusa’yı almak için adayız. Gözün aydın Mağusa” şeklinde konuştu.

Uluçay: Mağusa halkı daha iyisini hak ediyor!

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa kentinin ve halkının daha iyi bir hizmeti hak ettiğini dile getirdi. Mağusa Belediyesi’nin yaşadığı sıkıntıların herkes tarafından çok iyi bilindiğini kaydeden Uluçay, bu sıkıntıları gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini açıkladı. Aksayan belediye hizmetlerini çözmek için bu göreve talip olduğunu işaret eden Uluçay, yıllardır doktorluğundan dolayı birçok hastasıyla ilgilendiğini, şimdi sırada Mağusa’nın olduğunu ifade etti. İlk hedeflerinin Mağusa’yı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu aktaran Uluçay, ardından da kenti yeniden ülkenin en temiz, en çağdaş kenti yapacaklarını söyledi. Mağusa halkının bir belediye kriziyle karşı karşıya bırakıldığının altını çizen Uluçay, “Hem belediye çalışanları, hem de vatandaş olarak bizler, yaşanan bu krizin daha büyük bir felakete dönüşmesinden endişeliyiz. Bu noktada görev alarak, mali disiplinin sağlanması ve idari yapının verimli hale getirilmesi konusunda kararlıyım” dedi.

Dr. Süleyman Uluçay’ın özgeçmişi

Dr. Süleyman Uluçay 1962 yılında Balıkesir'de doğdu. 1964 yılında önce Cihangir'e ardından da Mağusa’ya göç etti. İlkokulu Pertev Paşa ve Gazi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise eğitimini Namık Kemal Lisesi'nde tamamlayarak, 1980'de mezun oldu.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Mezuniyetin ardından ihtisas sınavlarında başarılı olarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü'nde başladığı uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayarak, 1992'de üroloji uzmanı oldu. 1992 - 94 yılları arasında 22 ay askerlik yaptı. Askerlikten sonra kısa bir süre Yozgat'ta üroloji uzmanı olarak çalıştı.

Kıbrıs'ta açılan münhal sınavını kazanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 1995'te üroloji uzmanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda haftada bir de Cengiz Topel Hastanesi'nde 8 yıl süreyle hizmet verdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki 27 yıllık görev süresinde, üroloji alanında KKTC’de ilk böbrek naklinin gerçekleştirilip, nakil ameliyatlarının devam etmesinin yanı sıra, ürolojik kanser ve taş ameliyatları ve tedavilerinin yapılıp geliştirilmesine katkıda bulunup öncü oldu.

Ülkede özel sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önderlik yapan ve 1995 yılında faaliyete geçen Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nin kuruluşunda yer aldı. 2017 yılından beridir sadece devlet hastanesinde görev yapmaktadır. Türkiye ve uluslararası dergilerde üroloji alanında yayımlanmış makaleleri vardır.

Halk-Der ve Devrimci Gençlik Derneği'nde, ülkesi için çalışmalarda bulundu. Ankara'ya gittikten sonra Üniversite Temsilciler Konseyi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Kıbrıs yakın tarihi ile ilgili çeşitli gazetelerde, yakın tarihimiz ve ülkenin güncel sorunları ile ilgili birçok makalesi yayınlandı. Gönüllülük ilkesiyle düzenlenen pek çok sağlık veya sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Tıp-İş, KTAMS ve Kıbrıs Türk Üroloji Derneği üyesidir. Aynı zamanda, Türkiye'de Türk Üroloji Derneği üyesidir. Halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktadır. 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.