Ülkeye patlayıcı madde ile giren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne Turizm Limanında ülkeye giriş yapan 26 yaşındaki S.Ş.’nin (E) eşyaları arasından 40 adet torpil türü patlayıcı madde bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.30 sıralarında, Girne Turizm Limanında ülkeye giriş yapan 26 yaşındaki S.Ş.’nin (E) eşyalarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından yapılan aramada toplam 40 adet torpil türü patlayıcı madde bulunarak emare olarak alındı.

Açıklamaya göre,söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.