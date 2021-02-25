‘Ülkesel plan’ Ankara’da masada

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara Külliyesi’nde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürfacer: “Oktay ile KKTC ekonomisi için nelerin yapılabileceği, nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığı, nelerin yapılmaması gerektiğini tüm detayları ve tüm çıplaklığı ile ele aldık. Gerçek anlamda sonuç alıcı, sonuç odaklı teknik bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim”



K.T Otelciler Birliği Başkanı Çağıner: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında ve dört kişilik ekibi ile dört saat süren toplantı yaptık. İç hesaplaşmalardan uzak toplantı nasıl yapılır, öğrendik.”



Sanayi Odası Başkanı Avunduk: “KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk”

Otelciler Birliği Başkan Çağıner: “Ankara’da anne sevgisini hissettim”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara Külliyesi’nde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la bir araya geldi.

Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer:

“ Sonuç alıcı, sonuç odaklı teknik bir çalışma yaptık”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı ve Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) Dönem Sözcüsü Cafer Gürcafer, EÖP’ün Ankara temaslarını değerlendirdi, bugün de yapılacak olan temaslara ilişkin BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara’da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) Ankara’daki temasları bugün de devam edecek.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bugün saat 16,30’da TC. Karayolları Genel Müdürü ile bir toplantı yapacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ise TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir toplantıya katılacak.

“Tüm detayları konuştuk, çok verimli bir toplantı yaptık”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin pandemi dönemi ve sonrasında nasıl ayağa kaldırılabileceği ve sürdürülebilir bir yapıya nasıl kavuşturulabileceğini konuştuklarını ve çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Cafer Gürcafer, Oktay ile yapılan toplantıda masaya yatırılan konuları şöyle aktardı:

“Sayın Oktay ile KKTC ekonomisi için nelerin yapılabileceği, nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığı, nelerin yapılmaması gerektiğini tüm detayları ve tüm çıplaklığı ile konuştuk. Ekonomide planlamanın ne kadar önemli olduğunu, gerekli kaynak tespiti için bir türlü planlarımızı yapmamış olduğumuzu konuştuk. Ülkesel planlamanın nedenli önemli olduğunu konuştuk. İhalelerin Ankara’da çıkması konusunda tabi ki bizim gelmezden önce bir tepkimiz vardı onları da konuştuk. Organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasının ne denli önemli olduğunu, esnaf sitelerinin ne denli önemli olduğunu da konuştuk. Ayağa kalkmak için sosyo ekonomik planlamanın yapılması gerektiğini ve o plana uygun bir biçimde iktidarların her değişimi ile değişmeyecek uzun soluklu çalışmanın olması gerektiğini konuştuk. Elbette ki bizim ülkemizden sürekli teknik heyetler Ankara’ya gidiyor ve burada çalışıyorlar. Onlar tarafından dile getirilen konuları biliyorlar ama bir de reel sektör tarafından ve reel sektörün kalbi ile yöneticileri tarafından nasıl görüldüğünü, değerlendirildiğini geniş bir biçimde masaya yatırdık. Açıkçası çok çok iyi ağırlandık ve dinlendik. Gerçek anlamda sonuç alıcı, sonuç odaklı teknik bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim.”

“Temaslar devam edecek”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Müteahhitler Birliği ile de bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Gürcafer, Ankara’daki bu STÖ’ler ile yaptıkları görüşmede KKTC’nin sürdürülebilir sosyal ekonomik ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesi için neler yapılabileceğinin masaya yatırılması gerektiğini konuştuklarını kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun (EÖP) Ankara’daki temaslarının bugün de devam edeceğini söyleyen Gürcafer, bu görüşmelere ilişkin ise şu detayları verdi:

“Bugün 16.30’da TC. Karayolları Genel Müdürü ile benim bir görüşmem olacak. Yollarımızın Kıbrıs Türk Müteahhitleri tarafından yapılabilmesi veya ihalelerde dışa açılabilmesi hususunda neler yapılabilir, teknik olarak bunun önündeki engellerin ne olduğunu, Ankara’da çıkmasına sebebiyet veren teknik veya yapısal sorunların ne olduğu tartışmasının önünü açmak için bir toplantı yapacağız.

Sanayi Odası başkanımız ile Ticaret Odası başkanımız da özel sanayi bölgelerinin oluşumu ile ilgili bugün TC. Sanayi Bakanlığında bir toplantıya katılıyorlar.”

“Bu köprü yıkılmamalı”

Ankara temasları kapsamında çok iyi bir ilişki, bir köprü kurulduğunu vurgulayan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, bu köprünün devam ettirilmesinin çok önemli olduğunu aktardı.

Cafer Gürcafer, şunları söyledi: “Biz birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Aslında karşı taraftan gelen talep de odur. Bir taraf yapar, öteki taraf da buna uyar görüntüsü hoş bir görüntü değil ve zarar verir. Yanlış anlaşılmalara da neden olur. Birlikte çalışmak, her zaman ve tüm kesimler tarafından kabul gören neticelerin çıkmasına yol açar. Bunun için doğru diyaloga ihtiyaç vardı. Biz doğru diyalogun uzun süreceğini düşünüyoruz. Bizim kendi iç meselelerimiz vardır. Kendi devletimiz ile hükümette, iktidarda kim olursa olsun onunla konuşup çözmemiz gereken sorunlarımız vardır. Bunu da Ankara’ya taşımak doğru değildir. Bunu asla yapmayız. Bizim üzerinde durduğumuz konu KKTC ekonomik olarak ayağa kaldırmak için ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek için neler yapabilirizdir. Bu bağlamda, bu arzuda olan TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile en doğrusunu nasıl yapabiliriz bunu konuştuk. Özellikle pandemi döneminde 1 milyar TL’ye varan yol ihalelerinin, 60-70 alt sektörü besleyen ihalelerin Lefkoşa’da çıkmasının ne anlama geldiğini konuştuk ve neden olamadığını sorguladık. Bunun olması için neler yapılabileceğini konuştuk. Bunu devam ettirmemiz çok önemlidir çünkü yanlış enformasyon, yanlış bilgi, her zaman yanlış ve sonradan dönüşü zor olan neticeler verir. Bu nedenle dolayı ilişkiyi iyi tutmak ve amaca hizmet edecek şekilde örgütlenmek çok önemlidir.”

“Aşı konusundaki tüm öngörülerimiz, önerilerimiz kabul ve destek buldu”

Aşı konusuna da değinen Gürcafer, bu konudaki öngörülerinin ve önerilerinin kabul ve destek bulduğunu ifade etti.

Başbakan Ersan Saner’in Cuma günü Ankara’ya yapacağı ziyareti anımsatarak, “tahmin ederim ki aşı konusunda kamuoyuna daha somut bilgiler verilir” dedi.

Gürcafer’in aşı konusundaki açıklaması aynen şöyle: “Aşı talebimizin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde anlatmak çok önemli. KKTC eğer açılamazsa ortaya çıkacak olan enkazın boyutu 5-6 milyar belki de daha fazladır. Bu enkaz olursa gidilecek olan kapı yine Türkiye kapısıdır. Dolayısıyla bunun olamaması için önceden yapılması gerekenler konuşuldu. Aşı ve aşılanma, KKTC’nin kapılarının turizme aşılanmış olan kişilere açılması çok çok önemli. Bunu doğru anlatmazsanız bu Anadolu insanının aşı hakkını elinden almak gibi görünür. Benim aşı konusunda şu an için söyleyebileceğim; çok çok olumlu olunduğudur. Tüm öngörülerimiz ve önerilerimiz kabul ve destek buldu. Cuma günü Sayın Başbakan protokol için Ankara’ya geliyor. Tahmin ederim ki Cuma günü kamuoyuna bu hususta daha somut bilgiler verilir.”

Ticaret Odası Başkanı Deniz:

“Oktay’ın ve ekibinin göstermiş olduğu çalışma takdire şayandır”

BRT’ye temasa ilişkin açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, Kıbrıs Türk Halkı ve iş insanlarının yanında oldukları için teşekkür etti. Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ekibiyle birlikte Kıbrıs’ın özellikle ekonominin ayağa kalkması ekonomik çarkların dönmesi ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye sahip olması için çalıştıklarını görmekten Ekonomik Örgütler Platformu olarak son derece memnuniyet duyduklarını belirtti. Turgay Deniz, herkesin merakla beklediği aşı konusunda Türkiye Cumhuriyetinin bugüne kadar gelinen süreçte Kıbrıs’a aşıları temin ettiğini etmeye de devam edeceğine vurgu yaparak, bunların planlamasının ve takvimlendirilmesinin Başbakan’la paylaşılacağı bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi. Deniz, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a ve ekibine de bizzat teşekkür etmek istiyorum. Koydukları çaba göstermiş oldukları çalışma takdire şayandır. Bütün ekip gerçekten KKTC’nin kendi kendine yeterli ekonomisi olması yönünde ve kendi ayakları üzerinde durabilen refah seviyesi yüksek bir KKTC yaratmak için çalıştıklarını görmek bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.

Sanayi Odası Başkanı Avunduk:

“KKTC’de sanayinin ihtiyaç duyduğu destek üzerine konuştuk”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Külliye’de gerçekleşen toplantıda her sektörün kendi sorunlarıyla birlikte Covid’in getirmiş olduğu ekonomik durumla ilgili görüşlerini ortaya koyduklarını, Eylül ayında çevrimiçi yapılan görüşmede konuşulan konuların, esasen biraz daha gelişmiş halini görüştüklerini ve fikirlerini anlattıklarını belirtti. Avunduk, aşı programlaması ile ilgili kendilerinin de çok yoğun çalıştıklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı programlama ile beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının da aynı paralelde yoğun çalışmalar içerisinde olduklarını aktararak, önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeleri hep birlikte takip edeceklerini söyledi. Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üretime dayalı ihracat odaklı bir ekonomik yapının gelişmesi için reel sektör odaklı düşünülmesi gerektiğini, reel sektörün ihtiyacı olan konuları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a aktardıklarını söyledi. Avunduk, “Özellikle ülkemizdeki sanayinin gelişmesiyle ve ihracatın gelişmesiyle ilgili sanayicilerin ihtiyaç duyduğu Türkiye Cumhuriyeti katkı ve desteklerinin neler olabileceği konusu üzerinde konuşuldu, tartışıldı” dedi.

Otelciler Birliği Başkan Çağıner:

“Ankara’da anne sevgisini hissettim”

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşen ekonomik örgüt yetkililerinden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, temaslara ilişkin açıklama yaptı, “özlediğim anne sevgisini bu sefer bir insan olarak Ankara’da hissettim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü sevgisi ve KKTC ekonomisi odaklı samimi ve üretken insanlarla dolu bir gün geçirildiğini de söyleyen Çağıner, ziyarette dört birlik başkanının Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatleri olan bir çalışmaya emek koymaları ayrıca da çok anlamlı olduğu düşüncesini belirtti.