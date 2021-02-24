“Ankara’da anne sevgisini hissettim”

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşen ekonomik örgüt yetkililerinden Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, temaslara ilişkin açıklama yaptı, “özlediğim anne sevgisini bu sefer bir insan olarak Ankara’da hissettim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü sevgisi ve KKTC ekonomisi odaklı samimi ve üretken insanlarla dolu bir gün geçirildiğini de söyleyen Çağıner, ziyarette dört birlik başkanının Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatleri olan bir çalışmaya emek koymaları ayrıca da çok anlamlı olduğu düşüncesini belirtti.

Çağıner’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Dün Ekonomik Örgütler Platformu olarak Sayın TC Cumhurbaşkanı yardımcımızın davetlisi olarak Ankara’da bir dizi toplantı yaptık. Sırası ile Ankara Ticaret Odası ve TOBB ile toplantılar yaptık. Kıbrıs a ve Kıbrıslı Türk’e olan kalpten gelen sevgiyi hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay başkanlığında ve dört kişilik ekibi ile dört saat süren toplantı yaptık.

Pandemi ve sonrası ile ilgili görüşlerimizi karşılıklı ortaya koyduk. Gözlemim; toplantı nasıl yapılırı öğrendik kesinlikle hiç kimse telefonuna bakmadı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı dahil kesinlikle kimse toplantıyı bölmedi; kimse sırasını bozmadan konuşmadı ve sonuç çok verimli geçen bir toplantı oldu. Herkesin özgür düşüncesini söyleyebilecek bir samimiyet içerisinde geçmesi ise verimli toplantının da daha da verimli olmasını sağladı.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekibi Kıbrıs için çok çalışıyor ve kafa yoruyor ama bu gönülden çalışma bizim Kıbrıs da bir kısım insanın görmek istediği şekilde kesinlikle değil; daha iyisine layık ve daha iyisine sahip olmalı Kıbrıslı Türkler görüşü çok net hakim Külliye’de. Bir kere Türkiye yeni dönemde Kıbrıs’a birçok alt yapı yatırımı yapacak olması çok mutluluk verici. Bu yatırımlarda yapılırken de KKTC ekonomisine destek olunması için ayrıca çalışılıyor.

Özetle uzun zaman sonrasında KKTC deki kısır döngü verimsiz kurultay, meclis başkanlığı ve erken seçim adı altında iç hesaplaşmadan başka işe yaramayan tartışmalardan uzak sadece Kıbrıs Türkü sevgisi ve KKTC ekonomisi odaklı samimi ve üretken insanlarla dolu bir gün geçirdik. Uzun aradan sonra kendimi işe yarar hissettim uzun aradan sonra özlediğim anne sevgisini bu sefer bir insan olarak Ankara da hissettim. Son olarak bu çalışmada dört birlik başkanının kendi sektörü merkezde zihniyetinden uzak; merkezde Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatleri olan bir çalışmaya emek koymaları ayrıca da çok anlamlıydı.”