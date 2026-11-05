“Yeni bir tesis oluşturmayı hedefliyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, TDP belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği’ni ziyaret etti.

Ziyarette, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ve belediye ile veteriner hekimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile üç dönemdir belediyenin barınaktaki ve sokaktaki hayvanlar ile veterinerlik hizmetleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni dönemde farklı işbirliklerinin gündeme geleceğini belirten Harmancı, sokak hayvanları konusunda bilimsel temellere dayanan politikalar geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Hayvanların evcil hayvan olduğu gerçeğinden hareketle politika üretilmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, “Bu ülkede bir politika oluşturulmalı ve tüm paydaşlarla birlikte sokakta yaşayan hayvanların sorun olmaktan çıkarılması sağlanmalıdır” dedi.

Kedilere yönelik de kapsamlı bir strateji belirlenmesinin önemine işaret eden Harmancı, yeni dönemde birlikle bu konuda da bir protokol imzalamak istediklerini söyledi.

Yeni tesisler gündemde

LTB olarak barınak konusunda geçmişte hukuki süreç sonucunda önemli bir adım attıklarını belirten Harmancı, barınağın belediye tarafından devralınmasının ardından ciddi şekilde emek verildiği ve çalışmalar yapıldığını söyledi.

Harmancı, barınağın kayıt, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilme işlerini de sürdüren bir merkez olarak hizmet verdiğini sözlerine ekledi. Dikmen’de de bir barınaklarının bulunduğunu aktaran Harmancı, buradaki koşulların daha iyileştirileceğini ve zaman içerisinde sanayi bölgesindeki mevcut alandan çıkılmasının hedeflendiğini belirtti.

Köpek parkı projesine de değinen Harmancı, insanların köpeklerini güvenli şekilde gezdirebilecekleri bir tesis oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Ziyarette ayrıca merkezi barınak konusunun önemi üzerinde durulurken, böyle bir yapının oluşturulması sürecinde veteriner hekimlerin de karar alma ve planlama aşamalarına dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.