Gönyeli'de apartman dairesinde yangın
Biçentürk Restoran yakınlarındaki bir apartmanın en üst katında sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun duman kısa süreli paniğe neden olurken, yangında yaralanan olmadı.
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Gönyeli'de Biçentürk Restoran yakınlarında bulunan bir apartman dairesinin en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Evin yatak odasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Daireden çevreye yayılan yoğun duman kısa süreli paniğe neden olurken, olayda yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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