“Ülkemize gitmek istiyoruz”

Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam süren iki zanlı mahkemeye çıkarıldı, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk alındı. Mahkemede söz alan zanlılar, ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 3 Şubat 2025 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Göçmenköy bölgesinde bir polis ekibi tarafından zanlı P.C.A.’nın yapılan muhaceret kontrolünde 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren toplamda 1139 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı F.L.T.’n in ise aynı gün saat 21.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplamda 432 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve yapılması gereken yazışmalar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise en kısa sürede ülkelerine gitmek istediklerini söyledi.

şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.