“Ülkeme dönmek istiyorum”

Haspolat’taki askeri bölgeden gizlice Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçen şahıs tutuklandı, ülkesine dönmek için yardım istedi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, Salı sabahı Haspolat bölgesi civarından askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçen zanlının aynı gün Erülkü süpermarkette tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tercüman eşliğinde sorgulanan zanlının Kıbrıs’ın güneyinden geldiğini söyleyerek, ülkesi olan Suriye’ye dönmek için yardım istediğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının adaya herhangi bir yasal girişinin olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının aleyhine getirilen “1. Derece Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ve İhlal” suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, 26 yaşındaki zanlının Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.