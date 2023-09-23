Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen 4 kişi daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, kaçak olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam dört kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

68 yaşındaki Eryılmaz yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da sakin 68 yaşındaki Mustafa Eryılmaz, dün saat 12.30 sıralarında, kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Girne'de hırsızlık

29-30 Ekim 2020 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren Derinalp İletişim isimli iş yerinden muhtelif marka ve modellerde 8 cep telefonu ile 2 tabletin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak aranan A.Z.(E-29), dün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Vahim Zarar

21 Eylül'de saat 20:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, M.K.(E-18), aralarında yaşanan tartışma sonrası E.T.(16)’ye, tasarrufunda bulunan bıçağı göstererek zarar vermekle tehdit ettikten sonra, kafası ile burnuna vurup söz konusu şahsın burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, dün 01:55 sıralarında, İskele'de, Boğaz Harnup fabrikası önündeki çemberde, N.Y.(E-41) kullanımındaki ticari taksinin şoför mahallinde oturduğu bir sırada, aracın ön koltuğunda müşteri olarak bulunan kimliği meçhul erkek bir şahıs tarafından henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yüzüne yumruk vurulmak suretiyle darp edilmesi sonucu çene kemiği kırıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu cürümün D.T.G.(E-40) tarafından işlendiği tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı D.T.G, çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından, bir ay süreyi geçmemek üzere Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verildi.