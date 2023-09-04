Ülke çapında bu hafta 10 yangın meydana geldi
Polis Basın Subaylığı, 28 Ağustos – 03 Eylül tarihleri arasında 10 yangın meydana geldiğini açıkladı. Yangınlar sonucu 390 bin 750 TL’lik maddi hasar oluştu.
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Polis Basın Subaylığı, 28 Ağustos – 03 Eylül tarihleri arasında 10 yangın meydana geldiğini açıkladı. Yangınlar sonucu 390 bin 750 TL’lik maddi hasar oluştu.
Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, yüksek gerilim elektrik hattının koparak kuru otlara temas edip tutuşturması, çocukların çakmakla oynadığı sırada yatak nevresimini tutuşturması ve çöp bidonu içerisindeki kağıtların tutuşması olarak bildirildi.
Açıklamada İtfaiye ekiplerinin hafta boyunca çeşitli olaylara da müdahale ettiği açıklandı.
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