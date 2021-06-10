“Uçaklar boş geliyor”

Karantinasız, çift aşılı ve PCR’lı girişlerin başladığı 4 Haziran’dan bu yana ülkeye Ercan’dan yaklaşık 2 bin 500 kişi geldi… Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, istenilen yolcu sayısına ulaşılamadığını belirtti.

“Gerek Charter seferler, gerekse de normal uçuşlarla yolcu getirmeye çalışıyoruz ama maalesef istediğimiz yolcu sayısına erişemedik. Ankara, Antalya uçaklarımız boş geliyor. Antalya’ya yeni uçak koyduk 20 yolcu ile geldi. Bu çok üzücü…”

“Artık bununla yaşamamız lazım. Dünyada birçok ülke hiçbir şekilde artık çift aşı sormuyor, sadece PCR istiyor. Biz de yavaş yavaş daha rahat bir döneme geçeceğiz. Vakalar düşmeye başladı, bu günlerde girişlerin daha rahat olmasını istiyoruz. Bu hem turizm hem de ekonomiyi daha da rahatlatacaktır.”

Karantinasız çift aşılı, PCR’lı girişlerin başladığı 4 Haziran’dan bu yana yaklaşık 2 bin 500 kişi Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptı, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, istenilen yolcu sayısına erişemediklerini belirtti.

Ülkeye gelişlerde aşı şartı olmadan, sadece PCR belgesiyle giriş yapılması gerektiğini ifade eden Canaltay, dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamanın yürürlükte olduğunu söyledi. Vakaların özellikle düşük olduğu bu dönemde, sadece PCR belgesi ile girişlerin hem turizm hem de ekonomiyi olumlu etkileyeceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda hareket ettiklerini anımsatan Canaltay, ülkeye PCR’lı gelişler için birçok kesimin talep gösterdiğini, konunun değerlendirmede olduğunu anlattı.

Ülkeye girişler günlük 400, 600 kişi arası

Ülkeye girişlerin çift aşılı PCR’lı başladığı 4 Haziran’dan bu yana Ercan Havaalanında yaklaşık 2 bin 500 kişi giriş yaptı.

4 Haziran’da yaklaşık 600, 5 Haziran’da yaklaşık 450, 6 Haziran’da yaklaşık 450, 7 Haziran’da yaklaşık 470 ve 8 Haziran’da ise yaklaşık 500 kişi Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptı.

Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Antalya’ya yeni uçak koyduk 20 yolcu ile geldi. Bu çok üzücü…”

‘Sadece PCR ile’ ülkeye girişin mümkün olması haline gelişlerin artacağı görüşünü belirten Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 4 Haziran’dan bu yana başlayan çift aşılı PCR’lı girişlerle ilgili “Maalesef istediğimiz yolcu sayısına erişemedik” yorumunda bulundu.

Canaltay, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu detaylara yer verdi:

“Gerek charter seferler, gerekse normal uçuşlarla yolcu getirmeye çalışıyoruz ama maalesef istediğimiz yolcu sayısına erişemedik. Ankara, Antalya uçaklarımız boş geliyor. Antalya’ya yeni uçak koyduk 20 yolcu ile geldi. Bu çok üzücü… Bence bunun en büyük nedeni ise insanların hala seyahat etmekte güvensizlik yaşamasıdır.

Çift aşı ile rahatça gelme konusunda çalışmalar ve talepler var. Aşılama aslında dünyada yeterli değil ve bu sistemin insan şartlarına da aykırı olduğu söyleniyor ama ada ülkesiyiz ve sağlık kurulu bu şekilde şartlar sunuyor.

Aşı geldi bizde de aşılama olacak. Artık bununla yaşamamız lazım. Dünyada birçok ülke hiçbir şekilde artık çift aşı sormuyor, sadece PCR istiyor. Biz de yavaş yavaş daha rahat bir döneme geçeceğiz.

Vakalar düşmeye başladı, bu günlerde girişlerin daha rahat olmasını istiyoruz. Bu hem turizm hem de ekonomiyi daha da rahatlatacaktır.

Özellikle evi olan İngilizler, onların ailelerinin veya Kıbrıslı Türklerin ailelerinin ülkeye gelmesini daha da kolaylaştırmalıyız. Turistlerin gelmesini de daha rahat şartlarda mümkün kılmalıyız”

Pandemi öncesi, pandemi gölgesinde geliş- gidiş trafiği

Pandemiden öncesinde ve pandemideki ülkeye geliş-gidişlerin içler acısı seyri Sivil Havacılık Dairesi istatistiklerine yansıdı. 2019 yılının ilk beş ayında ülkeye bir milyon 493 bin kişi giriş çıkış yaparken, bu rakam 2020 yılının ilk beş ayında 720 bine geriledi. Ülkeye giriş çıkışlar bu iki yılda yarı yarıya düştü.

2021 yılının ilk beş ayında ise ülkeye giriş çıkışların toplamı 126 bin kişiyle sınırlı kaldı.

Pandemi öncesi 1 Milyonu aşkın giriş-çıkış

Pandemi öncesi ülkeye Ercan Havaalanı’ndan giriş-çıkış yapan toplam bin Milyon 493 bin kişi kayıtlara geçti. Bu kişilerin 744 bini gelen yolcu olurken, 749 bini ise giden yolcu kategorisinde yer aldı.

2019 yılının ilk beş ayında Ercan’daki en büyük hareketlilik Nisan ayında görüldü.

2020 Mayıs ayında ülke 3 giden yolcu, 502 çıkan yolcu kayıtlara geçti

Mart ayının başında ülkede ilk COVID-19 vakasının görülmesiyle başlayan bulaşın ardından 2020’nin ilk ayı ile beşinci ayı arasındaki ülkeye giriş-çıkışlarda bir anda büyük gerileme yaşandı. 2020 Ocak ayında toplam 296 bin 381 kişi ülkeye giriş çıkış gerçekleştirirken, bu rakam Mart ayında sadece 141 bin oldu. Nisan ayında bu sayı bin 698’e inerken, Mayıs ayında 505 kişi verilere yansıdı.

Mayıs ayında sadece 3 kişi gelen yolcu kategorisinde yer alırken, ülkeden çıkış yapan toplam 502 kişi oldu.

En düşük giriş-çıkışlar 2021’in ilk beş ayında

Geride bıraktığımız ilk beş ayda bu yolcu hareketliliği düşüşünü aynı hızla sürdürdü. 2021 Ocak ayında ülkeye 19 bin 138 kişinin giriş-çıkış yaptığı kayıtlara yansıdı. Bu veriler sırasıyla şöyle devam etti: Şubat ayında 23 bin 654, Mart ayında 28 bin 652, Nisan ayında 29 bin 82, Mayıs ayında 25 bin 223.