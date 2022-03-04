Ukrayna’ya destek, savaşa hayır
Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sürerken, Kıbrıs’ta yaşayan Ukraynalılar, “Ukrayna’ya destek, savaşa hayır” eylemi düzenledi.
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Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sürerken, Kıbrıs’ta yaşayan Ukraynalılar, “Ukrayna’ya destek, savaşa hayır” eylemi düzenledi.
Mağusa’da Anıt Çemberi’nde bayrak açan Ukraynalılar, destek çağrısı yaptı, barış mesajı verdi.
Sabah saatlerinde de Gönyeli Çemberi'nde pankartlarla Ukrayna'ya destek belirtilmişti.
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