Uçakla Gelen 6 Tabut: Belgesel gösterimi ve söyleşi düzenleniyor

Bir Kanal Sim yapımı olan Uçakla Gelen 6 Tabut isimli belgeselin gösterimi, bu akşam saat 19:00’da Girne’de Dome Hotel yapılıyor.

CTP Girne İlçesi’nin organize ettiği etkinlikte, belgesel gösteriminin ardından, gazeteci ve milletvekili Sami Özuslu ile köşe yazarı Ünal Fındık’ın katılacağı söyleşi düzenlenecek. “Bir belgesel, bir hafıza, bir yüzleşme…” slogan ile gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm üyeler ile halk davet edildi.