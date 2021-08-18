Üç örgütten "seçime gidilsin" çağrısı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO): “Seçimlerin gerçekleşmesi için adım atın”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği (KTİTB) ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), eylem kararı aldı.

Üç örgüt, ortak basın açıklamasında eylem gerekçelerini ve ilkelerini kamuoyu ile paylaştı.

Örgütler açıklamada, hükümetin ülke için çözüm üretmekten uzak olduğu vurgulanarak, “Bir an önce seçimlerin gerçekleşmesini ve ülkeyi ayağa kaldırma heyecanı taşıyan dört yıllık bir yeni hükümetin oluşmasına katkı koyun” ifadelerine yer verildi.

Örgütler ortak eylem kararı aldıklarını ve hükümetin sorunların çözümüne dair adım atmaması durumunda harekete geçeceklerini de açıkladı.

Örgütlerin açıklaması şöyle:

“Bıçak kemiğe dayanmıştır.

Her türlü yapıcı yaklaşım hepimiz tarafından sergilenmiştir ama gelinen noktada siyaset, ülke için çözüm üretmekten uzaktır.

On binlerce insanımız işsizlik ve açlıkla karşı karşıyadır.

Küçüklü büyüklü bütün işletmelerimiz borç batağına düşmüş, her geçen gün daha da artan faizler karşısında hükümet tarafından önlem alınmasını, çare üretilmesini, elinden tutulmasını, derdine deva olabilecek yasal bir düzenlemenin yapılmasını beklerken, onlar baronların yanında olmayı, onların isteklerine göre hareket etmeyi tercih etmektedirler.

Yabancı sermaye kontrolsüz bir biçimde ülkeye girmekte, yatırım yapıyorum adı altında ve gözümüzün içerisine baka baka ekmeğimizi, çoluk çocuğumuzun rızkını elimizden almakta, ülkeyi yönetmek için görevli olanlar ise buna alkış tutarak seyirci kalmaktadırlar.

Gerek işverenler ve işletmeler gerekse çalışanlarımız olsun on binlerce insanımız evleri, iş yerlerine gelen hacizler karşısında ağlarlarken onlar üç maymunu oynamaktadırlar.

Sosyal ve ekonomik plansızlık, hepimizi tüketti.

Ülkemizin ve bütün değerlerimizin gözümüzün önünde eridiğine tanık oluyoruz ve her geçen gün bu dağınıklık, bu plansızlık hukuksuzlukla da birleşerek kendini daha fazla hissettiriyor.

Esnaf sürekli eriyor.

Yabancı sermaye hususundaki kontrolsüzlük nedeniyle işletmelerimiz sürekli kabuk değiştiriyor.

Yerli işletmelerimiz yerini, elini kolunu sallaya sallaya gelen yabancılara bırakıyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin (KTİTB) üyeleri, ülkemizin taşeronları, binlerce insanımızı istihdam eden ve 70 alt sektörü destekleyen, tamamı emekçilerimizden oluşan taşeronlarımız, bir bir yurt dışından gelen kayıtsızlar karşısında yok oluyor.

Bütün bu olanlar ülkede demokrasinin katledilmesine göz yummaktan kaynaklanmaktadır. Demokrasinin olmadığı yerde hukuksuzluk vardır. Hukuksuzluğun olduğu yerde de yozlaşma vardır, çürüme vardır, yok olma vardır.

ARTIK YETER.DAHA FAZLA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ;

• Gece gündüz tören, düğün, cenaze, açılış kovalayan siyasilerden oluşan değil, tüm değerlerimizle birlikte çocuklarımıza, insanımıza, geleceğimize sahip çıkan, ülkeyi içerisine düştüğü bu kötü durumdan çıkarma gailesi olan, gece gündüz bunun için çalışacak olan bir meclis ve bu düşünceyle göreve gelecek bir hükümet istiyoruz.

• Bizleri yok edecek değil, var olmamız için canla başla çalışacak bir hükümet istiyoruz.

• Önceliklerimiz olana kadar hiçbir yatırım istemiyoruz. Ne saray istiyoruz ne meclis istiyoruz. Okul, hastane istiyoruz. Kamu binalarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Borç ve faiz batağından kurtulmamıza katkı koyacak bir devlet yaklaşımı istiyoruz.

• Çiftçimize, hayvancımıza, esnafımıza, iş adamımıza, kamu çalışanımıza, yaşlımıza, gencimize sahip çıkan, bugünümüzü ve yarınımızı belirleyecek olan sosyo-ekonomik kalkınma planlarını yapacak olan ve o planlara sadık kalacak olan yöneticiler istiyoruz.

• Yabancı sermaye tanımının yapılmasını, ülkeye fayda sağlar şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

• Evimizin ülkemizin efendisi olarak yaşamımızı devam ettirmek itiyoruz.

• Yabancı sermayenin işgücünden, makinesine, malzemesinden yiyeceğine kadar yanında getirip bizim ekmeğimizi çalmasını istemiyoruz.

• Demokrasi istiyoruz, hukukun üstünlüğünü istiyoruz, bunların gerçekleşmesine katkı koyabilecek bir zihniyet değişimi istiyoruz.

Bu nedenle sizi istifaya çağırıyoruz. Hiç olmazsa bunu yapın. Bir an önce istifa edip ihtiyacımız olan umudun yeşermesine katkı koyun.

Bir an önce seçimlerin gerçekleşmesini ve ülkeyi ayağa kaldırma heyecanı taşıyan dört yıllık bir yeni hükümetin oluşmasına katkı koyun.

Aksini ısrar ettiğiniz sürece biz sokakta olacağız.

KIBRIS TÜRK İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ (KTİMB)

KIBRIS TÜRK İNŞAAT TAŞERONLARI BİRLİĞİ (KTİTB)

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI (KTEZO)