Üç kuşak kebap

Baf’ta “Enver Bayram’ın Yeri”ydi... Çocukları, bu lezzeti Omorfo’ya (Güzelyurt) taşıdı. Şimdi bu kez torunu mangal başına geçti. Üçüncü kuşağa taşınan bir lezzet, emek, geçim öyküsü.



Tamer Hoşkara ve Hamide Hoşkara’yla birlikte torun Enver Hoşkara bu güzel geleneği sürdürüyor. Güzelyurt’ta tarihi Belediye Pazarı (Bandabuliya) yakınlarında “Altınyaprak Kebap” olarak bilinen mekânda şeftali kebaptan şiş kebaba geleneksel lezzetler yoğurdu, turşusu, salatasıyla sunuluyor.

“Senelerce Enver Bayram yaptı, Baf’ta, 30 senedir da biz devam ediyoruz” diyor Hamide hanın... Torun Enver ise dedesinin duvardaki fotoğrafına bakıyor, gururlanıyor, bir geleneği geleceğe taşıyor.