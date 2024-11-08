Üç ithal ve bir yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısı

Tarım Dairesi, üç ithal ve bir yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.

Tarım Dairesi, 1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan haftalık sebze-meyve denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İthal ürünlerden alınan 45 numunenin 42’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren üç numuneye rastlandı. Halil Kasap Paz. ait armutta, REE Cahide Kılıç’a ait armut ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 18 numunenin 17’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren bir numuneye rastlandı.

Gazimağusa sakini Ümit Coşkun’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.