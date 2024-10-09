“UBP’nin CTP’yi suçlaması rezaletin daniskasıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hafta başından beridir Meclis’te yaşananların “rezillik” olduğunu ve bu hükümet karşısında CTP’nin tavrının, doğru bir tavır olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kanal Sim’de yayınlanan ve Serkan Soyalan’ın hazırlayıp sunduğu “Gün Arası” programına katılarak, Meclis’te yaşanan Başkanlık Divanı seçimi belirsizliğini değerlendirdi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’ni bu ülkenin görüp görebileceği en rezil hükümet olarak yorumlayan Çeler, “Şu anki hükümetin bu topluma ‘istikrar’ diyerek yaşattıkları, utanç vericidir” dedi.

“Yaşananlar istikrarsızlığın göstergesidir”

Hükümet ve hükümet ortaklarının Meclis’te ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni suçlamaya çalıştıklarını da vurgulayan Çeler, “Bu rezaletin daniskası oldu. Sizin 29 tane milletvekiliniz varsa, Meclis’i açamıyorsanız, Meclis Başkanı sizdense ve ilk günden seçemiyorsanız, kendi içinizde entrikalar yaşıyorsanız, bunu başkasını suçlayarak örtemezsiniz” dedi.

CTP’nin UBP’ye koltuk değneği olmayacağını önceden söylediğine dikkat çeken Çeler, yaşananların bir istikrarsızlık göstergesi olduğunu vurguladı.

“CTP onların maşası, oyuncağı değildir”

Zorlu Töre için dört, Kutlu Evren için de bir oylama yapıldığını ve UBP’nin kendi içinde kaos yaşadığını söyleyen Çeler, “UBP’nin grup toplantısı yapıyor. Üzerinden 36 saat geçtikten sonra, ‘Biz hazırız Fazilet Hanım gelsin de Meclis’i açsın’ diyorlar. Kusura bakmayın ama; TDP Genel Başkanıyım ama CTP’de onların maşası, oyuncağı değildir. Burada bizler TDP olarak, CTP’nin kesinlikle suçlanmaması gerektiğini savunuyoruz. CTP’nin tavrının, bu siyaset karşısında doğru bir tavır olduğunu savunuyoruz” dedi.

“Üstel’in 23 milletvekili üzerinde hiçbir etkisi yoktur”

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in, kurultayda aldığı yüzde 66’lık oyun şu anda sorgulandığını vurgulayan Çeler, “Şu anki 23 milletvekilinin üzerinde istikrarsız bir Başbakan ve parti başkanı var. Belki tabandan güçlü bir oy aldırılmış olabilir ama 23 tane milletvekilinin üzerinde, hiçbir yetkisi, etkisi olmadığı dün ispatlanmıştır” diyerek, Üstel’in erken seçime gitmekten bir daha seçilememekten dolayı korktuğunu iddia etti.