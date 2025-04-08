UBP’li vekiller Meclisi terk etti, Genel Kurul kilitlendi

CTP, UBP’li vekillerin Meclisi terk ettiğini, Genel Kurul’un kilitlendiğini belirterek, yaşananları saygısızlık olarak niteledi.

“Gerek Anayasa gerekse Meclis İç Tüzüğü gereği toplanması gereken Meclis Genel Kurulu’nu çalışamaz hale getirenlerin bu topluma verebileceği hiçbir şey kalmamıştır” diyen CTP, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa gereği düzenli toplanması gereken Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, üçlü koalisyonun yarattığı ve toplumsal gerilime sebep olan suni gündem nedeniyle kilitlenmiştir.

7 Nisan Pazartesi günü (dün) yapılması gereken Genel Kurul toplantısı, hükümet partilerinin nisabı sağlayamaması yüzünden yapılamamıştır.

Bugün (8 Nisan Salı) ise UBP grup toplantısı sabah saat 10.00 civarında başlayıp 16.30’a kadar sürmüş, ardından UBP’li milletvekilleri Meclis’ten ayrılmış ve sonuçta Meclis yine açılamamıştır. Bu tavır, sadece muhalefete değil, topluma karşı da sorumsuzluk ve saygısızlıktır.

Gerek CTP grubuna mensup gerekse bağımsız milletvekilleri, iki gün saatler boyunca Meclis’te toplantıları beklerken, Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, bugün Genel Kurulu açmak için herhangi bir girişimde bulunmamıştır.

Hükümetin kimseyle istişare kurmadan eğitimle ilgili Disiplin Tüzüğü’nde yaptığı değişiklikle patlak veren gerilimin geldiği nokta, belli ki hükümetteki partileri de kilitlemiştir.

Gerek Anayasa gerekse Meclis İç Tüzüğü gereği toplanması gereken Meclis Genel Kurulu’nu çalışamaz hale getirenlerin bu topluma verebileceği hiçbir şey kalmamıştır.”