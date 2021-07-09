UBP’de gündem: Erken seçim ve kurultay

UBP’de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi, gözler Parti Meclisi’nde çıkacak karara çevrildi.

Toplantı öncesi UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, seçim sürecine girildiğini söyledi, Meclis’teki geçici ve özel komitenin erken seçim için 3 Nisan 2022 tarihini önerdiğini hatırlattı.

“Bu tarih ya da bundan önceki bir tarih tartışılacak. Saat işlemeye başlayacak” diyen Hasipoğlu, bunun öncesinde de partideki yönetim organlarının seçiminin yapılması gerektiğine değindi.

Hasipoğlu, bugünkü toplantıda hem kurultay tarihi hem de parti tüzüğünün tartışılacağını dile getirdi, “İşin detaylarına girmeyeceğim” dedi.

KULİS / UBP-MYK: "3 Nisan'da seçim kararına bağlıyız, önce kurultay sonra seçim"

UBP Merkez Yönetim Kurulu seçim tarihi ve kurultay konularını ele alarak görüştü. UBP MYK'da 3 Nisan'da seçim yapılması konusunda genel bir anlayışın hakim olduğu öğrenildi.

"Eylül'de veya Ekim’de seçim" iddialarının aksine YENİDÜZEN’e bilgi veren üst düzey UBP'li bir kaynak MYK'da 3 Nisan 2022'de seçim yapılması kararına bağlılığın teyit edildiğini kaydetti. Önce UBP kurultayını gerçekleştirme ardından seçime gitme yönünde bir eğilimin olduğu UBP MYK toplantısı sonrasında UBP-Parti Meclisi toplantısına geçildi.

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