UBP yeni tarihle geldi, üzerinde konuşuldu: PM'de: 9 Ocak / Danışma'da 16 Ocak

UBP Parti Meclisi'nde 9 Ocak 2022'de erken seçim yapılması için karar alan UBP'nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu'nun bugünkü Meclis Danışma Kurulu toplantısına 16 Ocak 2022'de erken seçim önerisini gündeme taşıdığı öğrenildi.

PM'de apar topar, bütçe geçirilmeden erken seçime gitmek için 9 Ocak'ı karara bağlayan Sucuoğlu'nun bugün söz konusu tarihten bir hafta sonrasını önermesi dikkat çekti.

Herhangi bir karar alınamayan toplantıda partiler 16 Ocak'ta erken seçim yapılması konusunda fikirlerini konuştu.

Toplantı yarım kaldı: "3 konuda söylemde uzlaşı ancak net karar yok"

Faiz Sucuoğlu'nun yeni kabineyi sunmak için ayrılması üzerine toplantının yarım kaldığı ifade edildi.

Yarım kalan ve herhangi bir karar alınamayan Danışma Kurulu’nun bugün veya yarın yeniden toplanması bekleniyor. Toplantıda muhalefetin özellikle Bütçe, üzerinde uzlaşı olan yasalar ve Seçim ve Halkoylaması Yasası’ndaki değişiklikleri gündeme getirdiği, bu 3 konuda "söylemde bir uzlaşı olduğu izleniminin yansıdığı" kaydedildi.

KULİS / UBP'li kaynaklar: "Sucuoğlu Bütçe sürecini yaşamak istemiyor ancak bu sıkıntılı bir durum"

YENİDÜZEN’e bilgi veren UBP’den bir kaynak Sucuoğlu’nun kurultayda yakaladığı hava ile alel acele seçime gitmek istediğini, bu nedenle Bütçe görüşmelerinde muhalefetin olası eleştirilerini duymak istemeden bu süreci atlatmak istediğini iletti. Aynı kaynak Bütçe'nin mecliste onaylanmadan erken seçime gitmenin ekonomik anlamda ülkeyi sıkıntıya sokacağını kaydederek Sucuoğlu’nu bu konuda ikna etmek için çabaladıklarını söyledi.