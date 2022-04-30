UBP toplanıyor, ‘görevi iade’ gündemde
YDP ve DP’nin bugün yapılması beklenen Hükümet’in güven oylamasına katılmama kararı üzerine UBP Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor, ‘Hükümeti kurma görevini iade’ gündemde.
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YDP ve DP’nin bugün yapılması beklenen Hükümet’in güven oylamasına katılmama kararı üzerine UBP Merkez Yürütme Kurulu toplanıyor, ‘Hükümeti kurma görevini iade’ gündemde.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kendilerine gelen bilginin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İngiltere ziyaretini ertelediği yönünde olduğunu söyledi.
Hasipoğlu, bu süreçte Hükümeti kurma görevinin Cumhurbaşkanı’na iadesinin en doğu seçenek olacağını belirtti.
“Saat 11.00’de UBP Merkez Yürütme Kurulu toplanarak değerlendirme yapacak” diyen Hasipoğlu, DP ve YDP’nin Hükumet’ten çekilme gerekçelerinin tutarlı olmadığını ifade etti.
Hasipoğlu bu açıklamaları Diyalog TV’de yaptı.
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Etiketler : Ulusal Birlik Partisi
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