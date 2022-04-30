“Görevi bugün iade ediyorum, tehdide gelmeyiz”

UBP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görevi geri vereceğini açıkladı.

3 saatlik MYK toplantısının ardından konuşan Sucuoğlu, 17.00-17.30 arasında Tatar’ı ziyaret edeceğini aktardı.

Soru üzerine ise Sucuoğlu, koalisyonun makamdan dolayı bozulmadığını yineledi. Sucuoğlu, “Koalisyon ortaklarımızın bazı ön şartları oldu. UBP olarak bunları tehdit gibi kabul edip, güvenoyu öncesinde imzalayıp, kabul edip imzalamamız mümkün değildi” dedi.

Sucuoğlu, “Yeniden hükümeti kurma görevinin verilmesi durumunda çalışma yapıp, yapmayacağına” ilişkin soruya ise “UBP hükümeti bozan parti değil. Hükümeti bozan diğer iki küçük partidir. UBP hiçbir zaman hükümeti bozan olmadı, sorumluluğu üzerine alan parti oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Parti Başkanlığından istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin ise Sucuoğlu, “Bu dedikodulardan vazgeçin” cevabını verdi.

Sucuoğlu, “Meclis’in toplanmasının gerekip, gerekmediğine” ilişkin soruya ise “Meclis’teki hukukçu arkadaşlarla görüştüler. Görevi iade ettiğimde toplantıya gerek kalmadığı yönünde. Biz de bugün görevi vereceğimiz için toplantıya gerek kalmadı” değerlendirmesini yaptı.

Sucuoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler öne çıktı: