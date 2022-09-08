UBP, genel başkanlık için başvuru kabul ediyor

Faiz Sucuoğlu’nun istifası sonrası ‘Olağanüstü Kurultay’ kararı alan Ulusa Birlik Partisi, genel başkanlık görevi için yarın mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceğini duyurdu.

UBP’den yapılan açıklamada, kurultayın 11 Eylül Pazar günü, saat 10.00’da YDÜ – AKKM’de yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Genel Başkan Dr. Faiz Sucuoğlu’nun istifası sonrasında 07.09.2022 tarihinde toplanan Parti Meclisi, aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte olağanüstü kurultay gerçekleştirme kararı almıştır.

Kurultay tarihi ve saati dikkate alınarak, Parti Genel Merkezimiz Genel Başkanlık için 09.09.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru kabul edecektir.