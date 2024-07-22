UBP Genel Başkanlığına aday olan ilk isim Karavelioğlu oldu

Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül’de gerçekleşecek kurultayında genel başkanlığa adaylık başvurusu yapan ilk isim, Ahmet Melih Karavelioğlu oldu.

UBP Genel Merkezinde adaylık başvurusu yapan Karavelioğlu, “Adil bir yarış olmasını ve kurultayımızın partimizi daha iyi bir noktaya taşımasını diliyorum” dedi.

UBP Kurultay tarihinin belirlendiği Parti Meclisi toplantısında, mevcut başkan Ünal Üstel, yeniden aday olacağını açıklamıştı. Ancak Üstel’in resmi başvuru yaptığına dair herhangi bir bilgi basına servis edilmemişti.

UBP’nin 21 Eylül’de yapılacak kurultayına 5 ismin aday olacağı konuşuluyor.

Bir önceki kurultayın galibi seçilen ancak görevi “iade eden” Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Kulislerde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da adaylığı konuşuluyor.