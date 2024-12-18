Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Hayat Pahalılığı ödeneğinde konsolide edilme ibaresinin kaldırılmasıyla yıllık HP'den ilk 6 aylık HP çıkarılağını, bulunan ikinci altı aylık Hayat Pahalılığı ise bundan böyle hep Ocak maaşına oranlanarak Temmuz maaşına ekleneceğini söyledi.

Barçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"HP ÖDENEĞİNDE NE YAPACAKLAR

1 Ocak 2025'te Sigorta Emeklisi vatandaşımızın Maaşı 50.000 TL olsun.

Ocak-Haziran 6 Aylık HP %40 açıklandı diyelim.

Temmuz 2025 Maaşı, 50.000'TL'nin %40'ı 20.000 TL HP ödeneği ile 70.000 TL olur.

Buraya kadar mevcut yasada da eski yasada da değişen hiçbir şey yok ve 2025 yılında bir kayıp da yok dostlar.

Devam edelim.

2025 Yılı sonunda yıllık HP %90 açıklandı diyelim.

Şu an yasaya göre 2025'in ikinci HP'si %90-%40= %50 olarak hesaplanır ve ikinci altı aylık HP artış oranı %50 olarak belirlenir.

Tüm film işte bu 2. Altı Aylık %50 olarak hesaplanan HP'nin maaşlara yansıtılmasında başlıyor.

Yürürlükteki yasaya göre hesaplanan bu ikinci %50 HP, Temmuz'daki artışlı maaşımız olan 70.000 TL'nin %50'si alınarak hesaplanır yani 35.000 TL artış 70.000 TL'nin üzerine eklenerek Ocak 2026'da maaşınız 105.000 TL olur ve 6 ay bir daha artış alınmayacağı için 6 ayda oluşan hayat pahalılığına karşı alım gücü korunur.

Yasa Tasarısında ise bu ikinci %50 HP, Ocak'taki 50.000 TL'nin %50'si alınarak hesaplanır yani 25.000 TL artış 70.000 TL'nin üzerine eklenerek Ocak 2026'da maaşınız 95.000 TL olur ve hiçbir zaman bir önceki yılda aldığınız miktarda mal ve hizmeti alamazsınız, sürekli alım gücünüzü kaybedersiniz.

Özetle Yıllık HP'den ilk 6 aylık HP çıkarılarak bulunan ikinci altı aylık HP'ler artık hep Ocak maaşına oranlanarak Temmuz maaşına eklenecek, konsolide olmayacak.

Örneğimizde de görüldüğü üzere Ocak 2025'de 50.000 TL emekli maaşı olan vatandaşımızın, yıllık %90 enflasyon olan bir ortamda aylık kaybı 10.000 TL olacak yani UBP, DP ve YDP emeklinin cebine elini atacak.

Bu durum sadece sigorta emeklisini değil; asgari ücretliyi de kamu çalışanını da kamu emeklisini de özetle ücret alan herkes için geçerli olacak ve 100 Bine yakın insan her yıl alım gücünü kaybedecek.

Umarım anlaşılacak şekilde izah edebilmişimdir dostlar."