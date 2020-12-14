“Tüzüklerle ilgili değişiklik için beklemeye gerek yok”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükumet boşluğu dolayısıyla şoför okullarını ilgilendiren tüzüklerle ilgili teknik değişikliklerin yapılamadığını anımsattı, bu teknik değişiklikleri yapmak için güvenoyunun alınmasını beklemeye gerek olmadığına işaret etti.

“Sektör de, insanlarımız da sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik yüzünden gereksiz yere bekletildi ve zarara uğratıldı” diyen Erhürman, bu teknik değişiklikler için daha fazla beklenmemesi çağrısı yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Tatar'ın vekalet bırakmaksızın Cumhurbaşkanlığı'na gitmesiyle yaratılan hükumet boşluğu dolayısıyla şoför okullarını ilgilendiren tüzüklerle ilgili teknik değişiklikler yapılamamıştı.

Şimdi hükumet kuruldu. Bu teknik değişiklikleri yapmak için güvenoyunun alınmasını beklemeye gerek yok. Hukuken bir hükumet var. Sektör de, insanlarımız da sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik yüzünden gereksiz yere bekletildi ve zarara uğratıldı. Daha fazla bekletmeyin...”