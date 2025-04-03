Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa'da meydana gelen “kasti hasar, korkutmak maksadı ile bıçak taşıma, tecavüzi alet taşıma, itale-i lisan, ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan S.D. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlının teminata bağlanmasına emir verdi.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 27.03.2025 tarihinde Göçmenköy'de sakin S.D.’nin aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde

Z.J. ve A.B.’ye hitaben makul mazereti olmaksızın yüksek sesle küfür ve nefret söyleminde bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının, Z.J.'nin aracının lastiğini henüz tespit edilemeyen bir bıçakla keserek 5 bin 500 TL, 130 cm uzunluğundaki ahşap sopayla ise aracın dikiz aynasını kırarak 5 bin TL maddi hasara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlının 02.04.2025 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube amirliğine geldiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını, itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirterek, ileride davaları görüşülünceye deyin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat_vucut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.