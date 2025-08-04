Tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da trafik kontrolü sırasında polise başkasının adına düzenlenmiş evrak gösterdiği ve polisin sahte ceza makbuzu düzenlemesine sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan K.D., tutuklu yargılanmak üzere 2 ay süreyle cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da meydana gelen 'Sahte Resmi Belge Düzenleme”, “Bir Belgede Adı Gecenin Kimliğine Bürünme”, “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” ve “KKTC'de İkamet İzinsiz” suçlarından tutuklanan K.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.

“Sahte kimlikle ceza yazdırdı”

Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.57 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleşen olayla ilgili olguları aktardı.

Pınardan, zanlı K.D.’nin kullanımındaki araçla trafik kontrolüne takıldığını ve görevli polis memuruna kendi kimliği yerine başka bir kişinin ismini verdiğini belirtti. Zanlının, bu sahte beyanla ceza makbuzunun o isim üzerinden düzenlenmesini sağladığını kaydeden Pınardan, zanlının sahte resmi belge düzenlendiğini ve sahtekarlıkla kayıt temin edildiğini ifade etti.

“244 gündür kaçak yaşam sürdüğü de tespit edildi”

Polis, zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edildiğini ve muhaceret sisteminden yapılan kontrol neticesinde 244 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, 4 ifade temin ettiklerini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının ülkede izinsiz ikamet ettiğini, yasal statüsü bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talebine bulundu.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.