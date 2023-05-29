Tutuklu sayısı 7’ye çıktı!

Lefkoşa’daki “kokain, hintkeneviri ve MDMA” türü uyuşturucu maddelerin satışı ve tasarrufuyla ilgili devam eden polis soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 7’ye yükseldi. Aranan şahıslar olduğunun belirtilmesi üzerine mahkeme, zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Kanunsuz uyuşturucu madde MDMA, Kokain, Hintkeneviri Alma, Verme ve Tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan H.A., B.A., O.G. ve M.A.A. isimli zanlıların ardından T.Ö., E.N.A. ve F.A. isimli zanlılar da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, H.A. ve B.A. isimli zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptıkları bilgisinin alındığını ve aynı gün ikametgahlarında yapılan aramada 30 gram hintkeneviri, 3 gram MDMA, 3 gram kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, iki öğütücü ve uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 200 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıların, hinktnevirini iki seferde 840 Euro’ya 28’şer gram olarak O.G. isimli zanlıdan aldıklarını beyan ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kokaini ise 6 gram olarak M.A.A. isimli zanlıdan aldıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti.

Polis, E.N.A. isimli zanlının evinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve öğütücü bulunduğunu ayrıca ikametgaha gelen F.A. isimli zanlının da tutuklandığını söyledi.

Polis, F.A. isimli zanlının konu maddeyi M.A.’dan alıp, EN.A. isimli zanlıya verdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, T.Ö. isimli zanlının evinde yapılan aramada ise 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, iki adet öğütücü ile 9 milimetre çapında canlı merminin bulunduğunu anlattı.

Polis, T.Ö. isimli zanlının uyuşturucuyu da mermiyi de M.A. isimli zanlıdan aldığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlıların aranan bazı şahıslara uyuşturucu verdiklerine yönelik beyanları olduğunu anlattı, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 8 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.