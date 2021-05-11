Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor

Turunçlu kavşağında bulunan hız tespit kameraları kavşak üzerine monte ediliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Polis Genel Müdürlüğü tarafından “ülkede acil müdahale gerektiren kara noktalardan biri” olarak nitelendirilen Lefkoşa-Gazimağusa ana yolundaki Turunçlu kavşağının daha güvenli hale getirilmesi için, hız kameralarının kavşağın üzerine monte edilmesi yönünde talimat verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi’nin yürüteceği projeye göre, kavşaktan yaklaşık 100’er metre mesafede olan hız kameraları, kavşak üzerindeki adalara monte edilecek.

Hız kameralarının kavşak üzerine konmasıyla birlikte sürücülerin 65km/s üzerindeki hızlarla kavşaktan geçmeleri caydırıcı hale getirilecek.

CANALTAY’DAN TRAFİK İÇİN UYARILAR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Geçmişte yaşanan acıların yeniden yaşanmasının önüne geçmek ve Turunçlu kavşağındaki yol ve trafik güvenliğini artırmak için hız kameralarını kavşağın üzerine monte ediyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak tüm birimlerimizle halkımıza daha refah ve güvenli bir gelecek sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak trafikte acıların yaşanmasının önüne geçme konusunda sürücülerimize de büyük görev düşüyor. Önümüzdeki bayram tatili boyunca alkol alarak araç kullanmayalım, sürat yapmayalım ve direksiyon başındayken cep telefonu kullanmayalım. Bu hususlara dikkat eder ve en önemlisi emniyet kemeri takmayı ihmal etmezsek, başta kazaları ve kazalar nedeniyle meydana gelen can kayıplarını engellemiş oluruz.”