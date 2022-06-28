“Türkiye’ye gerekçe sorulmalı… Yurttaşlarınızın, yurttaşlarınız olduğu bilinciyle hareket edin”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, art arda yaşanan Türkiye’ye giriş engellerinin toplumda bu yönde bir endişe yarattığına işaret etti, KKTC’nin de yurttaşları açısında uygulamalar olduğuna vurgu yaptı, sıkıntının gerekçesini öğrenme zorunluluğu olduğunun altını çizdi.

“Gerekçe nedir, yurttaşlarım neden Türkiye Cumhuriyeti’ne girmekte sıkıntı yaşıyor diye sorulmalı” diyen Erhürman, şu anda Türkiye’ye giremeyen kişilere gerekçe belirtilmediğinin altını çizdi.

Arıklı’nın ‘Sormamıza gerek yok ki, biliyoruz’ ifadelerine tepki gösteren Erhürman, “Böyle bir bakan ifadesi olamaz, bunu söylemeniz bile abestle iştigal” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin buradan deport edilen vatandaşlarına ilişkin gerekçe sorduğunu da vurgulayan Erhürman, bizim de kendi yurttaşlarımızla ilgili ‘gerekçe’ sorabileceğimizin altını çizdi.

İki devlet arasındaki ilişkiler çerçevesinde, hukuki bir şekilde gerekçelerin öğrenilmesi gerektiğini yineleyen Tufan Erhürman, “Yurttaşlarınızın, yurttaşlarınız olduğu bilinciyle hareket edin” diye Hükümet’e seslendi.