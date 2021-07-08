Türkiye’den biri sinyal kesici toplam 5 adet koruma aracı

Kıbrıs’ı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye biri jammerli (sinyal kesici) olmak üzere toplam 5 adet arazi tipi koruma aracı ile drone ve drone savar; balistik çanta ve telsiz ekipmanlarından oluşan güvenlik teçhizatı ve taktik kıyafet takımları hibe ettiklerini açıkladı.