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Türkiye’den biri sinyal kesici toplam 5 adet koruma aracı

Türkiye’den biri sinyal kesici toplam 5 adet koruma aracı

Türkiye’den biri sinyal kesici toplam 5 adet koruma aracı hibe edildi.

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Kıbrıs’ı ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Fuat Oktay, KKTC’ye biri jammerli (sinyal kesici) olmak üzere toplam 5 adet arazi tipi koruma aracı ile drone ve drone savar; balistik çanta ve telsiz ekipmanlarından oluşan güvenlik teçhizatı ve taktik kıyafet takımları hibe ettiklerini açıkladı.

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