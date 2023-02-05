Türkiye’den 14 tır eğitim malzemesi geldi
Türkiye'nin yolladığı eğitim- öğretim malzemesi yüklü 14 tır bu sabah Mağusa Limanı'na geldi. Türkiye’den gelen malzemeler yarından itibaren okullara dağıtılacak.
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Türkiye'nin yolladığı eğitim- öğretim malzemesi yüklü 14 tır bu sabah Mağusa Limanı'na geldi. Türkiye’den gelen malzemeler yarından itibaren okullara dağıtılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye” programı çerçevesinde yollanan eğitim-öğretim malzemesi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
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