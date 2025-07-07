Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilere 70 kontenjan ayrıldı

Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen A Level sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrenciler için 70 kontenjan ayrıldığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında 13 Temmuz 2023’te imzalanan iş birliğine yönelik mutabakat zaptı uyarınca, A Level sınav sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için talep edilen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı YTB kontenjanları belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, yazılı açıklamasında bu yıl YTB tam bursu kapsamında 31 farklı bölümde 60 kontenjan, YTB Yerleştirme Bursu kapsamında ise 10 farklı bölümde 10 kontenjan olmak üzere toplam 70 kontenjan ayrıldığını duyurdu.

Ayrıca A Level sınav sonuçlarına göre YTB kontenjanlarından yararlanacak öğrencilerden; A Level sınav sonuçlarının yanında yabancı dil düzeyini gösteren TOEFL IBT, IELTS ve SAT sınav sonuçlarının da talep edilebileceği belirtildi.

Belirlenen programlar için istenen sınav puanlarının, üniversitelere ve bölümlere göre farklılık gösterdiği de kaydedilirken kontenjanlar için gerekli bilgi ve belgelerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sayfasından (http://www.mebnet.net/) daha sonra duyurulacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl A Level sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrenciler için 55 kontenjan ayrılmıştı.