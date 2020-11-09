Türkiye'de yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

TC Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İnstagram mesajı ile istifa ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Lütfü Elvan kimdir?

12 Mart 1962 Ermenek doğumlu. 2016-2018 yılları arasında görev yapmış eski Türkiye Kalkınma Bakanı.

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir. Şu anda (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekilidir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

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TC Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından dün akşam paylaşılan açıklamada, bakanın sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği belirtilmişti. Bakanlık yetkilileri, paylaşımın Albayrak’a ait olduğunu belirtmiş, hükümetten bu akşama kadar resmi açıklama gelmemişti.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin 27 saat sonra açıklama geldi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.