Türkiye’de yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni asgari ücretini açıkladı.

İşçi ve işveren tarafının anlaşma sağlayamadığı toplantı sonrası Erdoğan asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki net asgari ücret 5 bin 500 TL idi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, basın toplantısına katılmadı. Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmemesi durumunda masaya oturmayacaklarını söylemişti.

TÜRK-İŞ, açıklamanın yapılacağı toplantıya katılmama kararı aldı.

Öte yandan, TÜRK-İŞ'in karara muhalefet şerhi koyması bekleniyor.