Türkiye’de yeni asgari ücret 8 bin 500 TL oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni asgari ücretini 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Asgari ücret toplantısında, işçi ve işveren tarafları anlaşma sağlayamadı.
A+A-
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni asgari ücretini açıkladı.
İşçi ve işveren tarafının anlaşma sağlayamadığı toplantı sonrası Erdoğan asgari ücretin 8 bin 500 TL olduğunu açıkladı.
Türkiye'deki net asgari ücret 5 bin 500 TL idi.
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, basın toplantısına katılmadı. Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmemesi durumunda masaya oturmayacaklarını söylemişti.
TÜRK-İŞ, açıklamanın yapılacağı toplantıya katılmama kararı aldı.
Öte yandan, TÜRK-İŞ'in karara muhalefet şerhi koyması bekleniyor.
Bu haber toplam 344 defa okunmuştur
Etiketler : ASGARİ ÜCRET, türkiye asgari ücret