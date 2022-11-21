Türkiye'de tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 ölü, 8 yaralı
Türkiye'nin Amasya ilinde gerçekleşen kazada yönetmen Tolga Güleryüz’ün arasında olduğu üç kişi hayatını kaybetti, Sergen Deveci’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor
Türkiye'de Amasya’nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, bir tıra arkadan çarptı.
Kazada, minibüste sıkışan yönetmen Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkiinde meydana geldi.
Çorum'da “Baş Belası” adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı.
Sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun’daki hastaneye sevk edildi.
Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde, Sergen Deveci’nin ise yoğun bakımda tedavileri sürüyor.