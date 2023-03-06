Türkiye'de millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşılmıştı.

Bugün akşam saat 16:00’da Saadet Partisi Genel Merkezi’nde buluşan altılı masa, beş saatlik toplantının ardından Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Saadet lideri Temel Karamollaoğlu duyurdu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ilk sözleri şu oldu: "Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'den aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır."

Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçiş vaat eden Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı'na dahil partilerin Genel Başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır” dedi.

Gün boyunca yapılan kulislerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşulmuştu.

11 maddelik geçiş süreci de açıklandı, “güçlendirilmiş parlamenter sürece” geçişte Anayasa değişikliğinin en erken yapılacağı belirtildi.

İmamoğlu ve Yavaş’ın da Cumhurbaşkan’nın uygun göreceği zamanda ve tanımlanmış görevle sisteme dahil olması 12’nci madde olarak geçiş sürecine eklendi.

HDP Kılıçdaroğlu’na kapıyı açtı: Hayırlı olsun, görüşmeye bekliyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kapıyı açtı: “Hayırlı olsun. Kendisini bizimle görüşmek için bekliyoruz.”

Habertürk’ten Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programında konuşan Sancar, Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Ortak adaya açık olduğumuzu söylemiştik. Koşullarımız şunlardı: Aday bizimle ve ittifak içinde bulunduğumuz partilerle konuşmalı. Bu olmayınca aday çıkarmaya karar verdiğimizi söyledik. Ancak… Depremden sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Bu iktidardan kurtulacaksak aday çıkarmak yerine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Bunun üzerine kendi adayımızı çıkarmayı yeniden değerlendirmeye başladık. Bu iktidardan kurtulacaksak aday çıkarmak yerine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Süreç devam ediyor.

(Altaylı’nın soruyu yinelemesi üzerine) Hayırlı olsun. Kendisini bizimli görüşleye bekliyoruz.

Bir pazarlık ya da bakanlık münakaşası bizim gündemimizde değil. Amacımız demokratik değişimi sağlayacak bir uzlaşıyı sağlamaktır. Esas hedefimiz bu ülkeye demokrasiyi huzuru adaleti barışı getirmektir. Bunları görüşmeye bekliyoruz.