Türkiye'de de BÜYÜKELÇİLERE ambargo

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisi, tebrik törenine davet edilmedi. Törene davet edilmeyeceklerinin, büyükelçilere önceden tebliğ edildiği öğrenildi.

Başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkanvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olmak üzere üst düzey bürokrasi, bayram tebriklerini Erdoğan'a iletti.

ORTAK ÇAĞRI YAPMIŞLARDI

İş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için ortak çağrı yapan ABD Büyükelçisi David M. Satterfield, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar, Hollanda Büyükelçisi Merjanne de Kwaasteniet, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ve Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen tebrik törenine davet edilmedi. ANKA'nın haberine göre bu ülkeler, hiçbir seviyede tebrik töreninde temsil edilmedi. Büyükelçilere, bu programa davet edilmeyeceklerinin önceden tebliğ edildiği öğrenildi.

10 büyükelçinin Kavala ile ilgili çağrısının ardından başlayan krizin ABD Büyükelçiliği’nin başlattığı Viyana Sözleşmesi’nde yer alan “ülkelerin içişlerine karışmama” taahhüdünün hatırlatıldığı açıklama ile çözülmesine karşın, elçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Cumhurbaşkanlığı’nın tavrı olduğu belirtildi. Öte yandan tebrik törenine, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılmadı. (HABER MERKEZİ)