Türkiye'de Coronavirüs: 229 kişi daha hayatını kaybetti; 29 bin 617 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 229 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 64 yeni hasta dahil olmak üzere 29 bin 617 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 16 bin 646'ya, vaka sayısı ise 1 milyon 866 bin 345'e yükseldi. Öte yandan 229 ölüm, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan bu yana Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek veri oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz."