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Türkiye'de 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Türkiye'de 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

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2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

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