"Türkiye Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacak"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Karpaz’daki seçim çalışmalarına, Gelincik ile devam etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada, Karpaz’ın kalplerindeki yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, İskele’nin, Karpaz’ın takdirini her zaman sandıkta aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağına işaret eden Başbakan, “Anavatan ile tam uyum içinde” ilerlemenin önemine işaret etti.

Karpaz’daki konuşmasında, vatandaşlara Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili bilgi veren Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya geleceklerini, diğer yetkilerle de görüşmeler yapacaklarını anlattı.

Gelincik’teki vatandaşların gündeme getirdiği bazı bölgesel konularla ilgili de Sucuoğlu, çözüm önerileri hakkında, bakanlara gerekli talimatı vereceğini söyledi.